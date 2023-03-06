石門水庫園區向來是桃園市熱門觀光景點，自去年4月起北區水資源局委外交由桃禧航空城集團營運，接連因收費大漲及園區出入更改為電子收費造成不便等引發民怨，民代認為收費調漲但園區內部建設未相對提升，觀光誘因不足。近期傳出桃禧有意退出經營，桃園市觀光旅遊局也證實，桃禧已在今年1月中止石門水庫園區營運業務，3月底將交還給北水局。

北水局副局長郭耀程指出，石門水庫園區雖由北水局管轄，但桃市觀旅局具有觀光推廣專業，當初與市府合作由觀旅局針對空間設施部分統一發包營運廠商經營，現在桃禧與觀旅局中止相關合約，北水局重新接手需要時間把相關管理人力找回來，會有一段過渡期，確定在3月底前找回管理人力應不成問題，至於民眾希望入園電子收費模式再做調整，這部分後續有待與觀旅局進一步做討論。

市府觀旅局表示，與北水局簽訂「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫」合作契約，由北水局提供石門水庫相關場域供觀旅局招商推動園區觀光旅遊業務，由桃禧航空及集團得標，經營範圍包含石門水庫園區入園收費作業及園區內包括南苑大草原、壩頂停車場等數個重點場域，後續因為業者相關考量，決議自今年1月1日起中止桃禧公司於石門水庫園區內之營運業務，包括入園收費也一併移回北水局主政。

桃禧則說，北水局在石門水庫將有2項重大工程，這部分當初在投標時並未載明，因工程施作期長，擔心屆時嚴重影響遊客入園遊憩意願，且石門水庫遊客數減少許多，與觀旅局所提供的遊客數據有相當大的落差，基於各方考量所以決定退出石門水庫園區營運，另外溪洲轉運站遊客中心部分則繼續維持合作關係。

郭耀程則說，園區接下來會進行石門水庫至新竹聯通管工程，但在水庫內只有建設隧道口，對於民眾遊憩品質不至於影響太大，至於另一項工程則是石門水庫後池右岸抽蓄電廠，這部分還在環評當中，尚未通過。