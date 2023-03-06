深耕花蓮有機香草的君達集團歷時8年研究，在花蓮吉安鄉初音山腳下，培育獨有品種「Gaea格雅雞」，飼養過程採放養方式讓雞隻運動，以有機香草為飼料，增進雞隻抵抗力，不被禽流感影響，且集團推出的「純滴雞精」與「香草火鍋」在無添加任何香料，能品嚐到香草香氣，相當特殊，獲世界四大美食獎「A.A. Taste Awards全球純粹品味評鑑」三星與二星肯定。

花蓮君達休閒農場以友善環境的方式飼養「Gaea格雅雞」。（羅亦晽攝）

君達集團與農委會畜牧所花蓮種畜場產官合作，耗時8年培育才成功將花蓮種畜場的鬥鷄與花蓮土鷄配種成Gaea雞，飼養過程中除提供有機香草飼料配方，並在自家君達休閒農場茶樹園前方的空地搭建環境友善的雞舍，以圍籬圍出兩個大空間供公雞母雞分開活動，中間還有設置小木屋讓牠們休息，配種時再讓其合宿，並提供優質產房讓受孕的母雞安心居住。

花蓮君達休閒農場以友善環境的方式飼養「Gaea格雅雞」，每天白天都會放牠們到一旁菜園吃草工作。（羅亦晽攝）

農場經理王宏基說，目前園內雞舍主要以種雞為主，數量有300多隻，培育完後再交由小農或武陵及仁德外役監飼養。

王宏基笑著分享園內雞隻的生活，Gaea雞在農場內每天都要上班，上午8時一到員工會開門讓牠們跑到一旁的有機菜園吃菜，如果工作表現良好，下午就可以吃到下午茶，將果菜吊在的圍籬旁，讓牠們跳著啄食，藉由跳躍運動增加身體抵抗力，直到傍晚將把雞趕進圍籬，防止被流浪貓狗攻擊。

花蓮君達休閒農場以友善環境的方式飼養「Gaea格雅雞」，每天白天都會放牠們到一旁菜園吃草工作，下午則會獎勵工作表現良好的雞隻品嚐下午茶。（羅亦晽攝）

營養專家謝宜芳則說，Gaea雞不會與其他雞種混養，養殖過程中除以有機香草作為飼料，每天也會讓透過活動提升雞隻免疫力，所以每隻雞的身體狀況及雞蛋生產都相當穩定。

花蓮君達休閒農場以友善環境的方式飼養「Gaea格雅雞」。（羅亦晽攝）

由於Gaea雞養殖環境寬敞舒適，君達集團發現雞隻於飼養6個月後的植化素、植生素相當豐富，且低脂、低膽固醇、低熱量，便以100％無添加跟慢火精存的淨工法製成滴雞精，並有機香草製成火鍋，不僅獲消費者好評，更分別獲得A.A. Taste Awards全球純粹品味評鑑三星與二星的肯定。

君達集團董事長尹純綢表示，雞肉是台灣人重要的肉品來源，為提供優質與健康美味的肉品，君達在有機的環境下孕育Gaea雞，秉持「吃的健康、吃的安心」理念，致力無毒、無添加的美味有機料理，如今獲得世界四大美食獎肯定，令人振奮，未來將持續朝永續發展的目標前進。