進入網路森林時，郭富城會戴上象徵性十足的透明反光面具。（華映提供）

動作犯罪電影《斷網》集香港3大影帝郭富城、任達華、林家棟聯同賴雅妍、譚耀文等人共同主演，以創新手法結合實景與特效，呈現一場場緊張刺激的網路金融犯罪。片中郭富城勇闖「暗網」，他在虛擬世界裡穿連帽發光的黑袍造型神秘感十足，連自己都大讚時尚，具象化呈現恐怖詭譎的暗網世界，手法令他直呼：「我看到香港電影新的出路！」

《斷網》運用CG特效，結合香港南生圍實景打造出獨特的「網路森林」，將網路世界具象化。其中最讓人印象深刻的，是郭富城潛入危機四伏的「暗網」與駭客廝殺，在造型上劇組下足功夫，讓演員戴上透明反光面具，穿著發光的連帽黑袍，極具神秘感。美術總監文念中解釋：「我們給演員配戴一種透明反光面具，只要輕微接觸到，就會有強烈的反光。」

除了天馬行空的網路世界、血脈賁張的動作場面，《斷網》還有濃厚的父女親情，郭富城飾演的網路保安主任，是1位愛女如命的父親，片中為解救女兒有不少父愛爆棚的動人演出。對此郭富城受訪時坦言：「我從來沒有演過一個爸爸，一切都以女兒為中心的。因為女兒有先天性疾病，所以他的行動都是為了保護女兒。」

此外，郭富城還透露，片中特殊的父女關係其實是監製鄭保瑞的親身經歷。在拍攝《西遊記之大鬧天宮》時，鄭保瑞女兒生了病，他將那種無時無刻為女兒掛心的狀態放到角色當中，「我把現實中做爸爸的心態，再多加重一點放在電影裡，他比一般的爸爸背負了更多責任。」