琉球分駐所4日下午1時許，接獲14歲蔡姓少年由家屬陪同報案指稱，3日晚間9時30分在琉球鄉花瓶岩旁空地遭多人毆打受傷，警方立即展開調查，當日14歲主嫌黃姓少年及涉案人共18人到案，其中13名還未成年，全案依刑法聚眾鬥毆罪、傷害、毀損罪及社會秩序維護法函送屏東地檢署偵辦。

警方表示，黃姓少年約蔡姓少年至琉球鄉花瓶岩旁空地，因細故糾紛相約談判，在蔡男抵達現場時，現場已有多人聚集，2人談事情過程中，黃男與蔡男2人發生互毆，而後一旁群眾為黃男圍觀助勢後，約有10人參與徒手毆打蔡男。

小琉球少年參與群毆遭送辦。(警方提供)

過程中蔡男除抱頭閃躲外，更不斷喊著道歉，但眾人仍沒有鬆手，持續追打，雙方肢體衝突後，黃男另持球棒砸毀蔡男所騎電動腳踏車，18人涉案後隨即離開現場，蔡男遭毆打身體多處挫傷，由母親陪同就醫後至琉球分駐所報案，警方詢後依相關犯罪事實將黃男等18人函送屏東地檢署偵辦。