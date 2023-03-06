1名幼教老師在5年前，常覺耳邊會傳出議論她的言語，精神科醫師診斷為「思覺失調症」需長期服藥，因工作忙常忘記服藥，導致病症時常復發，中醫大新竹附設醫院身心科醫師陳柏安建議接受每月1次的「抗精神病藥物長效針劑」治療後，病症好轉可以專心工作，生活也回到正軌。

陳柏安表示，思覺失調症屬於精神科的慢性疾病，多發病於青少年晚期到成年早期，症狀常見如被害妄想、關係妄想等，聽幻覺則是耳朵聽到不存在的聲音，多是人聲。

若未治療易產生混亂的言語及行為，造成人際退縮、表情淡漠、自我照顧功能喪失、認知及情緒功能障礙，易產生現實感混淆，長期甚至會造成大腦功能喪失。

身心科醫師周伯翰指出，思覺失調症無法純靠抽血或影像檢查診斷，需要精神科醫師藉由臨床會談診斷出，且初期症狀不易察覺，最重要的是治療黃金時期為發病前5年。

周伯翰說，根據過去和日本東京大學合作的研究顯示，思覺失調症患者，剛發病前5年大腦功能會迅速下降，這段時期要立即就醫，穩定服藥，避免病情復發，導致大腦功能下降，但患者往往在病情穩定後，服藥順從性不佳，導致症狀復發，影響患者的大腦功能。

陳柏安表示，近年來隨著醫療進展，新的抗精神病藥物針劑副作用已經很少，臨床使用進紅外光偵測患者大腦功能結果也顯示，患者在穩定接受長效針劑治療後，大腦前額葉功能會逐漸改善的情形。

近年國外針對思覺失調症的治療專家， 皆建議皆長效針劑列為治療首選，有些針劑1個月打1次，甚至可以3個月打1次，減少患者忘記吃藥導致復發，病患可在身心醫學科門診和醫師討論治療選項，穩定就醫及接受藥物治療，給自己復原的機會。