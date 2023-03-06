泓德能源-KY自許能成為新型態的電子公司，上市備受關注，創新板是未來2～3年證交所全力開發、衝刺的板塊，接下來雲豹能源將於3月14日在創新板接棒上市，證交所期許新能源股能在創新板形成聚落。

由於創新板對投資人有一定限制，有助籌碼面穩定，但因此成交量並不多，至中午約12點半時，成交量只有93張，還不到百張。