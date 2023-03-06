泓德能源-KY自許能成為新型態的電子公司，上市備受關注，創新板是未來2～3年證交所全力開發、衝刺的板塊，接下來雲豹能源將於3月14日在創新板接棒上市，證交所期許新能源股能在創新板形成聚落。
由於創新板對投資人有一定限制，有助籌碼面穩定，但因此成交量並不多，至中午約12點半時，成交量只有93張，還不到百張。
有「能源界UBer」之稱的泓德能源-創（6873），於今（6）日在證交所創新板上市，該檔個股為創新板第二檔、今年來首檔，且第一檔以能源股掛牌的公司。該公司去年每股獲利（EPS）高達8.18元，今天上市股價直接以121元漲停開出，並一路亮燈鎖住。
泓德能源-KY自許能成為新型態的電子公司，上市備受關注，創新板是未來2～3年證交所全力開發、衝刺的板塊，接下來雲豹能源將於3月14日在創新板接棒上市，證交所期許新能源股能在創新板形成聚落。
由於創新板對投資人有一定限制，有助籌碼面穩定，但因此成交量並不多，至中午約12點半時，成交量只有93張，還不到百張。
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