歌仔戲大師陳美雲生前作品無數。（陳美雲歌劇團提供）

陳美雲獨子陳威良受訪。（林淑娟攝）

歌仔戲大師陳美雲猝逝令粉絲難過不捨。（陳美雲歌劇團提供）

一手創立「陳美雲歌劇團」、演出許多經典作品的「歌仔戲大師」陳美雲，5日猝逝，享壽72歲。陳美雲的獨子陳岳良6日現身媽媽的靈堂接受媒體訪問，除感謝外界關心，也宣布告別式定於3月25日舉行，將開放影迷到場送別。之後劇團會繼續營運，也計畫辦一場紀念歌仔戲，希望能演出媽媽生前最自豪的作品《刺桐花開》。

陳岳良表示，「感謝大家對家母的厚愛，家母於3月4日晚間8點15分左右，心肌梗塞不幸離世」，他們會以慈濟儀軌、佛教禮儀方式送別媽媽；陳岳良是慈濟志工，和媽媽無話不談，也聊過身後事包括捐大體話題， 「媽媽的身後事我們打算用花葬，她在世時也接受、同意；以前聊過我以後大概也是花葬，她問說，以後你要這樣幫我安排嗎？我說對！這樣好嗎？她也說好，也有帶她去看陽明山花葬園區，她也喜歡那邊的環境」，他會負責和觀念較傳統長輩們溝通。

陳岳良說，媽媽生前喜愛熱鬧，將自己一生奉獻給歌仔戲，過去常說「 死也要死在舞台上」，因此3月25日告別式會開放粉絲到場送別，「那是她對歌仔戲的宏願，作為一個藝術工作，她有她的理想，做子女的就支持，我也是給她用歌仔戲養大的」。

他說媽媽是很慈悲的長者，前幾個月還跟他一起走入慈濟幫忙募款，不管是土耳其震災募款或送愛到印度、幫印度建學校都參與，「媽媽比我厲害，我都募款100、200，她出去都母募1人1000塊，募了好幾萬！」

至於劇團未來規劃？他表示，媽媽和他老婆感情很好，彼此滿投緣，因此劇團會繼續交給妻子和原先劇團的行政林佳芳繼續接手，「我們要把媽媽最好的聲音、最好的唱腔永續流傳，把歌仔戲文化一代傳一代，一直延續下去」。接下來也預計辦一場紀念歌仔戲，劇目是 《刺桐花開》，陳岳良表示，「這是媽媽的最愛，畢生的心血，且獲獎無數，希望讓媽媽獨樹一格的唱腔、自成流派可以永續傳承」。