財政部高雄關64歲廖姓官員，為了想在65歲退休前晉陞9職等課長，竟在公文夾內包藏5萬1000元郵政禮券、附上「自我推薦績效表」，企圖行賄蘇姓女關務長，遭蘇女直接移送政風室處理。高雄地院法官痛斥廖男「任職40年還想行賄升官」，依不違背職務行賄罪判刑6個月、可易科罰金，褫奪公權1年，可上訴。

廖男2020年起在高雄關旗津分關擔任稽查課稽核，負責襄理稽查課課長、過濾艙單、櫃場查緝等業務。2021年廖男即將要退休，但退休前想升第三序列九職等課長，該年8月時將自我推薦表夾在白色公文夾內，當面向蘇女毛遂自薦。但當年度陞遷甄選作業早已辦理完成，蘇女便請廖男參加下一年度的陞遷甄選作業，並依照相關程序辦理。

今年1月15日，因旗津分關主任退休，由小港分關簡任稽核接任，廖預計高雄關將依序辦理第二序列簡任稽核、第三序列課長職缺陞遷甄選作業，當天就把自我推薦表電子檔寄給蘇女、廖姓分關主任及關務署長謝鈴媛，希望3人推薦他陞任課長，但蘇女及廖姓分關主任都未推薦。

廖男不死心，1月22日先到郵局購買24張面額3000元的禮券，1月26日下午把17張禮券放入信封、連同自我推薦績效表夾入白色公文夾，直接到蘇女辦公室求見，爭取能陞課長。但蘇女另有要務無法面見，廖男便把公文夾交給機要股辦事員及股長，請他們代為轉交。蘇女下班前打開公文，驚見裡面夾帶禮券，直接把證物送交政風室查處。

廖男辯稱，禮券是給蘇女的緝私獎金，但蘇女到庭證稱，她上任以來從未領過緝私獎金。

法官表示，廖男擔任公職長達40年，卻仍有透過賄絡換取長官青睞的認知，很難想像這40年來到底是基於何種理念擔任公職。考量他行賄後即被關務長揭發，法益侵害有限，依法判刑6月，得易科罰金，褫奪公權1年。可上訴。