國定古蹟威惠宮3月6日適逢聖王聖誕日，為了向聖王祝壽，特別精心製作了300台斤重、換算重達180公斤的超大組合米龜，相當吸睛。將於祝壽典禮結束後由信眾擲筊，擲出最多聖筊、且附帶捐獻3萬6000元緣金，可擁有此大米龜。

威惠宮又稱聖王廟，創建於清雍正11年、西元1733年，建廟迄今已有290年歷史。祀號稱漳州人守護神的「開漳聖王」，6日舉辦祝壽大典，彰化市公所、多位市民代表與里長，以及善信大德等數十人齊聚參與此一盛會。

國定古蹟威惠宮3月6日適逢聖王聖誕日，為了向聖王祝壽，特別精心製作了300台斤重、換算重達180公斤的超大組合米龜，還準備了16隻、每隻各3台斤重、用沙琪瑪製作成的福壽平安龜，供信眾擲筊。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

廟方特別策劃製作重達180公斤的「賀壽大神龜」。此組合式的大米龜，造型可愛，還準備了16隻、每隻各3台斤重、用沙琪瑪製作成的福壽平安龜，供信眾擲筊，只要擲出一個聖筊即可攜回家「吃平安」，並於來年還回一隻平安龜「還願」；或是，隨喜功德添油香1200元，也可攜回一隻平安龜「吃平安」。

威惠宮又稱聖王廟，祀號稱漳州人守護神的「開漳聖王」，6日舉辦祝壽大典，彰化市公所、多位市民代表與里長，以及善信大德等數十人齊聚參與此一盛會。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

此外，廟方又另備有精美的「鴻兔大展錢母」，信眾如果擲筊擲得3個聖杯即可獲得，或是隨喜功德添油香200元也可獲得。

聖王廟為三進二院的建築格局，三川殿前有一座八字牆，左青龍右白虎的青斗石雕，雕工精緻，前年整修已經完工，再現古蹟風華。