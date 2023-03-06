台灣近日出現境外移入空氣污染，氣象局長鄭明典日前表示，主要是因大陸的空氣污染移入影響，是今年第3波，和大環境偏乾有關，而台灣這波空污走後，空氣品質好轉，鄭明典今在臉書PO出一張空品觀測圖，台灣上空藍到透光，「空氣相對乾淨！」

鄭明典今天在臉書PO出一張衛星照，指出透過光學厚度可觀察空氣污染的程度，「越藍表示空氣越乾淨，越紅就越髒，台灣這邊空氣相對乾淨！」從圖上能看到台灣北部顏色較藍，往南呈藍綠色，僅高屏地區有些紅光；鄰近國家則是韓國特別紅，空氣相對髒。

對此，網友紛紛留言：「韓國好慘」、「韓國好紅喔，空氣很爛」、「高雄一點紅」、「比較煩惱都不下雨」，還有網友提問「白色的是不是代表光學厚度最薄呢？」鄭明典回答「白色表示雲太多，不計算光學厚度」。

根據環保署空氣品質預報，今天（6日）環境風場為東北風，大陸上海一帶臭氧約60~80ppb，東北風可能挾帶微量境外臭氧影響台灣，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，中部以南空品區位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。