台中39歲黃先生日前月狀骨脫臼，且斷了7條韌帶，幸經重建手術治療，目前已恢復正常生活。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

台中39歲黃先生日前下班途中發生車禍，被撞飛後用手撐地導致右手腕嚴重紅腫，不僅手腕、手指發麻還痛到直冒冷汗，經救護車送往大里仁愛醫院急救，檢查發現黃先生右手腕月狀骨脫臼，且斷了7條韌帶，幸經重建治療，目前已恢復正常生活。

大里仁愛醫院骨科部長、醫師黃贊文指出，月狀骨脫臼大多發生在年輕人，主要是因為車禍或高處墜落時，腕部被迫過度背曲導致月狀骨周圍所有的韌帶斷裂。該名病患因為脫臼的月狀骨壓迫到正中神經，造成腕部嚴重疼痛、腫脹以及麻痛，緊急為病人進行月狀骨復位。

大里仁愛醫院骨科醫師陳昭宇表示，在手腕的月狀骨與其他的腕骨間有非常多的韌帶緊密連結，是非常穩定的結構，月狀骨脫臼得像密室逃脫一樣，突破層層關卡，當時病患月狀骨周圍的7條韌帶全數斷裂而導致脫臼；手術重建破損的韌帶是必須的，可避免手腕不穩定而造成創傷性關節炎導致未來關節功能異常。

大里仁愛醫院運動醫學中心醫師劉永川說，月狀骨脫臼的治療重點是包括脫臼復位、手術固定及重建韌帶。當時病患到院急診時，先協助將其月狀骨復位並以石膏固定，約1至2周後再進行開刀將斷掉的韌帶縫合，術後以護具保護手腕1個月，目前已恢復正常生活。

劉永川建議，當病人有嚴重的手腕組織腫脹時，可以安排高壓氧治療以減輕組織的發炎腫脹和神經受損的後遺症，手術後也可以使用富含生長因子的高濃度血小板濃縮液（PRP）注射幫助韌帶修復。另也呼籲民眾，若手腕受傷後有嚴重的疼痛和腫脹，需積極尋求專業骨科醫師進一步詳細的評估。