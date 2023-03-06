菲律賓加強南海巡邏

美國和亞太夥伴關係有時緊張，但俄烏戰爭爆發1年後，隨著北京支持俄羅斯總統普丁，已打開華府和亞太盟友鞏固關係的大門，而這對北京不利。

據CNN新聞網5日分析，單是近幾個月，日本就保證要把軍費加倍，並向美國採購長程武器。而南韓也坦承，台海穩定對自身安全不可或缺。至於菲律賓已宣布，美國有當地4個新軍事基地的使用權，並提及將與美國、澳洲和日本共同巡邏南海。

而北京在自家後院被日益孤立的原因，除了拒絕譴俄羅斯夥伴侵略烏克蘭外，還對台灣軍事施壓。分析家說，就算沒有俄烏戰爭，這一切還是很可能發生，但由於這場戰爭，還有北京挺俄羅斯，卻助使這些計畫加速完成。

以日本來說，二次世界大戰後，憲法限定部隊只能「自衛」，但如今它卻要向美採購「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，而這款飛彈大可以對中方進行深入打擊。

日本首相岸田文雄去年夏天在新加坡的亞洲安全會議中說，他有強烈的迫切感，東亞可能成為下個烏克蘭。於是去年12月，他提出計畫，要把日本的軍費增為兩倍，並採購射程能遠達日本領土以外的武器。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）高級研究員布萊德福（John Bradford）說，日本人當然注意烏克蘭的戰況，而這令他們更感受到國家的脆弱。

多年來，解放軍不斷壯大，並將部隊現代化。北京周日宣布，2023年軍事預算將增加7.2%，而這是近10年來，中方軍費成長率首度連續3年增長。儘管東京說，台海和平對日本安全至關重要的論調其實並不新，但日方表現出的緊迫性卻前所未見。