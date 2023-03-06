舉重和格鬥對打類的競技都需要減重，特別是後者為了充分利用身高優勢，很多時候是要減到比平常同樣身高的人還輕很多的體重。UFC終極格鬥聯盟的拳手小朗楚利（Khalil Rountree Jr.）最近在美媒FOX5說到減重宛如地獄，稱之為「正式戰鬥之前的另一場戰鬥。」

小朗楚利說：「你看到電視劇裡那些在沙漠裡快要渴死的人，那就是我的現實生活。格鬥本身是很有趣的，我們這些拳手大部分都喜歡對打，但沒有任何一個人喜歡減重，這絕對是這個行業最糟的部分。」

「想像把一塊海綿浸到水裡，這就是你平日的身體，需要減重的時候，就是把這塊海綿放到太陽底下曬乾，海綿變得乾巴巴的毫無生機，這就是我們減重的最佳寫照。」小朗楚利解釋減重就是脫水，並且防止多餘的水分進入身體，也不可以吃到各種會鎖水的食物。

UFC為了選手健康，設下一個短期減重不超過6%體重的標準，不過量級較輕的選手很難做到，例如羽量級拳手平均72小之內就要減掉8.2%體重（換算約5.4公斤）。這對於女選手更加困難，因為女人的肌肉量與含水量都比男人更低，至少UFC允許她們脫光衣服再量。

愛爾蘭格鬥名將麥葛雷格（Conor McGregor）是UFC史上首位同時持有兩個量級冠軍的拳王，是業界有名的體重調控高手，但他也曾灰心地說：「他們讓我不斷增重和減重，然後給安排我打那個蠢比賽，我他X的不在乎，我不玩了。」

UFC的規定有一點點彈性，選手若在過磅時超重1磅以內，可以在對手同意之下繼續比賽（通常對手會同意）。不過冠軍一旦過磅失敗就會被拔除頭銜。巴西拳手奧利維拉（Charles Oliveira）去年成為首位超重被拔掉腰帶的UFC冠軍，他裸磅仍然超重0.5磅（227公克），雖被允許參賽並打贏了對手，但聯盟不許他拿回冠軍腰帶。