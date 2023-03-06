微涼不悶熱的天氣適合來場高爾夫球競賽！adidas Golf正式發布全新ZG23輕量有釘鞋款及Ultimate365 TOUR 系列服飾，幫助高球員的表現如虎添翼。adidas Golf全球鞋類總監表示：「所有的高球員們都持續尋覓極致輕盈且性能毫不妥協的高爾夫球鞋。在ZG21的成功基礎上，我們又再次突破了輕量化的可能性，同時強化鞋款的穩定性、抓地力與舒適性，這些都是幫助球員大幅提升場上表現的關鍵因素。」

adidas Golf以ZG21為基礎，首度將籃球鞋與跑鞋的 LIGHTSTRIKE PRO 及 LIGHTSTIKE 輕量級緩震系統移植到高爾夫領域，為高球員帶來輕盈體驗，另LIGHTSTRIKE PRO大底擁有柔軟觸感和高回彈性，使球員不論在揮桿或行走時都能感受舒適回饋，大底外部由LIGHTSTIKE中底所包覆，提升整體穩定性、讓擊球更有力量。

adidas Golf ZG23鞋款分成人與青少年款，配色以白色為基礎進行變化，輕量穩定又兼顧時髦外型。（adidas Golf提供）

全新D-TRAXION鞋釘大底也在ZG23首次亮相；adidas Golf 分析了球員們的揮桿數據和熱點圖，演算出壓力熱區並將D-TRAXION系統配置在最有效率的位置，大幅提升各種狀況下的抓地力。此外，內外兩側還配備全新升級的 ULTRA-LIGHT STABILITY FIN超輕量穩定鞋翼，以更貼近足部的3D立體結構設計為球員創造絕佳穩固感。

ZG23的鞋面使用SPRINTSKIN輕量技術，以四層複合材料搭配創新織物科技和聚氨酯薄膜，成就突破性的防水表現及穿著體驗。ZG23系列鞋款將帶來BOA旋鈕及鞋帶兩種版本的男女款式以及青少年款式，BOA 旋鈕版本更採用全新 TRI-WRAP 設計，能穩固貼合腳背，進而獲得更高水準的運動表現。

服飾方面，全新Ultimate365 TOUR系列為高球運動員提升場上優勢。當中包含一體成形的PRIMEKNIT針織材料，它除了帶給高球員最需要的透氣性和伸縮性，更運用混織紗線勾勒出充滿運動感的紋理，並用最少的材料達到最低的生產浪費。該系列還包含專為炎熱氣候所打造的 HEAT.RDY科技，其卓越涼感機能與彈性可以有效幫助高球員在18洞的長時間挑戰下維持乾爽舒適，且無所限制地進行大範圍的動作、有效提升運動表現。

全新 Ultimate365 TOUR系列服飾已陸續於 adidas 信義品牌中心、忠孝旗艦店、官方商城及授權經銷通路販售，全新ZG23系列鞋款則預計於本月正式登場。