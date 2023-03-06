金曲歌后彭佳慧將於7月22日舉辦「Julia彭佳慧25周年 RUNWILD 怎樣 高雄巨蛋演唱會」，暌違7年再度於高雄舉辦個人演唱會，她坦言心情戰戰兢兢，有種近鄉情怯的感覺，「高雄對我來說，就像是回家唱歌，我身邊的親戚朋友們都是高雄、屏東人，所以我覺得就像自己的主場，內心也感到特別心安」，將全力以赴帶來最完美的表演。

彭佳慧結束過年前的忙碌，開始思考去年10月台北小巨蛋演唱會結束後，也應該聽聽高雄歌迷的聲音，加上南部歌迷為了敲碗偶像開唱，特地送上聞名全國的蜜棗，喊話歌后「棗點來高雄開唱」，聽見大家呼喊的彭佳慧於是和團隊開會決定於高雄開唱，並強調「僅此一場」，她說：「我第一次的巨蛋型演出，就是從高雄巨蛋開始，這對我來講是一種很熟悉，是回家的感覺，這次我也會跟導演和音樂總監討論，重新編排歌單，讓演出做更巧妙、更適合的安排。」

彭佳慧相隔7年將於7月在高雄舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）

疫情趨緩後，今年對世界上每一個人都是充滿希望的一年，彭佳慧感性表示：「對我來說也是，希望今年可以更隨心所欲地到更多地方，保有對歌唱的熱情和活力，唱歌給更多朋友聽。」除了演唱會，她也加碼曝今年的新規畫，將開始製作全新華語專輯，期盼更多自我挑戰，希望可以和更多優秀的音樂人合作。最後她不忘笑喊：「希望演唱會開賣之後，高雄的朋友可以用家人支持家人的方式，大家到時候都要記得搶票哦！」彭佳慧高雄巨蛋演唱會門票21日在寬宏售票系統及萊爾富、OK便利超商販售。