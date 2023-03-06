現任AV經紀人的唐子元，過去也曾擔任過成人片演員，近日他上節目分享自己過去演出的經驗，坦承家人一開始並不知道他從事成人影業，而是在LINE群組上意外看到他的影片，讓家人相當驚訝，也讓他十分尷尬。

唐子元近日登上綜藝節目《小明星大跟班》的「超夢幻打工經驗談」特集，透露自己曾做過成人片演員，光在台灣就有4年的資歷，當時平均月收有10萬元台幣。但他實際上接觸成人產業是在11年前，當時因為有日本女優來台灣工作，他剛好又有朋友是攝影師，想找他一起合作拍照，而他剛開始以為只是一般的平面照及影片，怎料到了拍攝現場才知道是要拍成人片。

唐子元表示，當時看到幾個日本漂亮的女生還在心想好眼熟，卻一直不知道是誰，詢問之下才知道其中一名女優還是相當資深的松島楓，讓他感覺到相當新鮮，他還與當時的知名男優日淵正浩合影；正式開始合作後，他也發覺日本女優們都很專業。但他坦承因一開始就沒有任何準備，到了現場才被通知需要除毛，所以當場只能衝進廁所去除，而且當時他還是1個男生對上3名日本女優與2名台灣女優，在現場都是工作人員的情況下盯著演出，讓他內心相當害怕。

唐子元也分享曾經最累的是一個禮拜裡拍攝22部片，拍完後讓他產生後遺症，完全不想再看到任何女性身體，就連手跟腿都不想看到，但若是在拍攝時遇到起不來的狀況，他只能先去洗個熱水澡放鬆一下才能再「提槍上陣」。

另外，唐子元還透露起初家人並不知道他在做這一行，而是被從事建築業的父親意外發現的，因他早上有習慣「看片清槍」的習慣，在看到建築同事群組上傳的成人影片時，發現男主角是他，讓父親當場沒了感覺，後來父親找他說開後，才抱持著開放的態度面對他的工作。