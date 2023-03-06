巧合？一名男子在網上分享，2月初他正式簽字離婚，沒想到前妻搬家時把家中的餐桌、窗簾都搬走，甚至連「床墊」也不放過，讓他有種「家中遭小偷」的錯覺，有網友一看到關鍵字，笑稱：差點以為是汪小菲！

「離婚，連個床墊也不留給我」一名男網友在論壇「Dcard」發文表示，2月初他正式簽字離婚，「我知道我做得不好，但今天才知道原來我真的那麼不好」，原PO透露，由於前妻不想跟自己碰面，因此他選擇住在青年旅館一周，讓前妻去家裡搬東西。

原PO指出，結果也才過了3天，家裡的梳妝台也搬了、餐桌也撤了，連客廳的床簾也被拔下帶走，當他回到房間發現就連床墊也沒了，他坐在床架上哭笑不得「真心覺得蠻好笑的，不知道為什麼，是搬家還是遭小偷，我也搞不太清楚了」。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「看來她覺得你不好，但挑傢具床墊的品味很讚，有優點是好事開心點」、「我可以問一下是什麼床墊嗎哈哈哈哈哈」、「人生中老公可以沒有，好睡的棉被枕頭床墊不能失去，這前妻，懂睡」。

更有網友看到關鍵字「床墊」，笑稱「差點以為是汪小菲」、「不是900萬的床墊就不要計較了」。