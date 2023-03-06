新竹縣政府社會處、衛生局結合國民健康署資源，在縣內130個社區關懷據點舉辦健康促進課程，希望長者在地老化、健康老化，今年在新豐新增1處銀髮健康俱樂部課程活動據點站，積極營造健康場域，活化樂齡。

縣長楊文科表示，去年在130處據點舉辦健康促進課程，涵蓋衛生所、醫療院所、人民團體、社福團體、長者健康促進站、失智據點及文化健康站，課程每3個月1期，1週2天、每天2小時，共計28萬多人次受，歡迎社區長者相揪動起來，一起健康久久、長壽99！

社會處指出，健康促進課程針對銀髮族設計水瓶操、繩梯應用等運動，對於衰弱老人和各種程度的失能者，也規畫生活功能重建訓練、口腔保健、膳食營養、認知促進及音樂美術相關課程。

辦理相關健康促進課程後發現，可改善長者行動能力，也有助於改善長者的認知功能、生活品質、情緒和社交參與，從而降低長者各種疾病罹患率及死亡率。

在關西鎮北山、南山、東光里等地為長輩授課的教練鍾袁光表示，學員年齡層從65歲到90歲都有，辨理運動課程包括彈力帶、極球、甜甜圈，對長輩的肌力、握力、肢體協調及心肺功能等，有很好的效果。

鍾袁光並說，阿公阿婆上課時心情都很愉快，期待和社區好友一起參加多元健康課程，對於延緩老化有很大助益。

社會處說明，縣府結合中央及在地各社區據點，促進長者健康之外，縣長楊文科上任以來，也指示多面向照顧好長輩，諸如發放敬老津貼、敬老禮金、敬老愛心乘車卡等，與衛生局一起布建長照資源網，讓竹縣長者老有所依。