COVID-19疫情開始後，許多人家中都備有止痛藥、消炎藥，雖然市售的藥品較安全，不過劑量非常重要。神經外科醫師方鵬翔指出，一位病人因工作關係，身體痠痛就吃止痛藥，一天狂吞8、9顆，最後猛爆性肝炎掛急診。方鵬翔提醒，市售止痛藥、消炎藥號稱不傷腎，不過肝臟有問題的民眾仍要留意。

方鵬翔在《醫師好辣》節目中提到，一位中年病人在工地工作，平時都會囤止痛藥，只要身體痠痛就會服用，最後猛爆性肝炎掛急診。方鵬翔替病患檢查，發現病患本身有B肝、肝纖維化。他說，一般市售止痛藥相當安全，不過劑量很重要，成人一天最多4顆，但該病患拚命加班，身體一痛就吃，一天甚至吃了8、9顆。

方鵬翔提醒，市售止痛藥、消炎藥號稱不傷胃、腎，但其實對肝有些影響，肝臟有問題的民眾別超過安全劑量。

根據衛福部指出，無論哪一種肝炎，都有可能轉變成猛爆性肝炎，雖然機率很小，不過一旦變成猛爆性肝炎，死亡率高達80％左右。