南韓大勢女團TWICE上周在美國告示牌音樂界女性獎（Billboard’s 2023 Women in Music）頒獎典禮上，現場演出英語單曲《MOONLIGHT SUNRISE》，而昨（5）日官方發出新歌《SET ME FREE》的 MV預告，片中TWICE更是罕見全員素顏上陣，影片曝光後卻反應兩極掀起網友論戰。

TWICE官方頻道昨（5）日上傳新曲《SET ME FREE》的 MV預告，影片開頭可見成員MOMO走向梳妝台，接著鏡頭帶到破碎的腮紅及唇彩上，接著成員們陸續以卸妝棉將臉上的眼妝、唇彩及假睫毛一一卸除，其中周子瑜個人鏡頭中，可發現她已將臉上彩妝完全卸下，對著鏡頭露出淺淺的微笑，看起來與化妝時差異不大，而最後全員以素顏亮相一字排開，兒身上都是穿著簡單的白色上衣搭配寬褲，看得出即使卸了妝全員的外貌並沒有太大改變。

該影片曝光後，短短15小時內已累計百萬人觀看，多數粉絲都留言大讚「還是好美」、「概念真好」、「美女卸妝還是美女」、「迫不急待想看完整版」，不過也有網友提出質疑「卸妝時明明眼線、唇彩都還在，哪裡是素顏？」

對此，TWICE 粉絲也回應，拍攝過程只是一個概念，最後一幕確實是全員素顏上陣，更直言「難道美女素顏，一定要判若兩人嗎？」接著更有粉絲舉例，周子瑜都是以「無效化妝」著稱，甚至多數人都認為不化妝的她更美，一番話瞬間打臉該網友。