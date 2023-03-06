中醫師林冠良說，「雨水」時節空氣潮濕，濕邪旺盛；如人體陽氣不足再加上濕氣侵襲，可能發生疲倦、頭昏欲睡等「春睏」症狀。(一品堂中醫診所提供)

民眾在季節交替時令，該如何來避免病毒入侵？中醫師建議宜從生活起居及養生等雙管齊下。(一品堂中醫診所提供)

民眾在季節交替時令，該如何來避免病毒入侵？中醫師建議宜從生活起居及養生等雙管齊下。(一品堂中醫診所提供)

正值24節氣「雨水」與「驚蟄」交替時令，2月下旬至3月以來，中醫就診「過敏性鼻炎」及「皮膚疹」病患逐日遞增。沙鹿一品堂中醫診所醫師林冠良說，「雨水」時節空氣潮濕，濕邪旺盛，如人體陽氣不足再加上濕氣侵襲，可能發生疲倦、頭昏欲睡等「春睏」症狀。

林冠良指出，三月的「驚蟄」，因冷暖空氣交替頻繁，風邪旺盛，細菌、病毒也開始活躍起來。「濕邪」加上「風邪」正是誘發「過敏性鼻炎」和「皮膚疹」的時節；民眾在季節交替的時令，該如何來避免病毒入侵？宜從生活起居及養生等雙管齊下。

林冠良說，「驚蟄」前後，生活起居該如何照護？首先食的部分，少吃生冷宜清淡，燒炸辣烤等重口味的食物，易引發皮膚炎、皮膚過敏。春季是中醫「養肝」的季節，可適量吃些清肝排毒的食物；例如蓮藕、黃瓜、菠菜、苦瓜等。衣著方面：「驚蟄」前後的氣候變化仍大，「春捂」尤為重要，不宜過早脫去長袖衣物。

生活起居方面，衣物、寢具應定時清洗、更換，以減少過敏原。保持室內空氣流通，以防濕氣引發病菌滋生。春季屬肝又主怒，建議要保持心情愉悅，不發怒生氣，若生氣導致肝氣鬱結，則會發生難以入睡、心情煩悶等症狀。春季氣候溫和，可以做散步、慢跑、瑜珈或太極拳等運動，改善體質、調節情緒。

林冠良表示，如果出現輕微的「過敏性鼻炎」或「皮膚疹」症狀，中醫有什麼養生保健可做預防？若出現鼻塞、流鼻水、眼睛癢等「過敏性鼻炎」症狀，可使用桂枝、黃耆、紅棗、枸杞煮成茶飲服用。並可按壓印堂、迎香以及風池穴，每天按摩3分鐘，可緩解鼻塞、流鼻涕和頭痛。

林冠良強調，如果皮膚出現又紅、又腫、又癢的「皮膚疹」，就可以考慮用薄荷、菊花、防風和薏苡仁煮成茶飲服用。穴位則可以按壓曲池、血海以及合谷穴，幫助清熱解毒、調節氣血，緩解皮膚癢痛。若是症狀相對嚴重，請向專業醫師尋求建議，避免延誤病情。