B.T.O.D、梁舒涵受邀擔任2023高雄內門宋江陣表演嘉賓。（寬寬整合行銷提供）

街舞男團B.T.O.D在去年為2022高雄內門宋江陣打造了主題曲〈宋江大好〉，今年再度受邀到2023高雄內門宋江陣擔任表演嘉賓，隊長子賢表示：「我覺得今年的我們更能夠貼近當地，因為有了新的單曲〈要不要約一下〉，在表演這首歌的時候感覺到全身一起跳起來，很多阿公阿嬤也一起拍手，讓我感到非常的滿足。」

除了睽違一年再度演出〈宋江大好〉，他們也與師妹梁舒涵一同合作〈要不要約一下〉，與民眾同歡。而去年膝蓋開刀的主唱張龍也很開心這次可以帶來完整的演出：「上次內門宋江陣因為膝蓋受傷的關係，整段show都沒有辦法很自在的表演，這次膝蓋終於恢復正常可以好好表演了，真的自在很多。」

B.T.O.D成員淇揚近期以Youngboy Melody的名字參加節目《大嘻哈時代2》，這次來到內門宋江陣被民眾認出嗨喊：「Youngboy Melody！」其實淇揚原本預計會演出他的自作曲〈妳的名字〉，但後來因為有些技術上的問題而沒有演出，他認為雖然有點可惜但也沒關係，向大家喊話：「3月25日在高雄享溫馨的專場，會帶來更多更精彩的演出，到時候見了！」

除了擔任表演嘉賓，B.T.O.D與梁舒涵也觀賞了當日的創意宋江陣頭大賽，參加過許多街舞比賽的子賢表示，第一名的80萬獎金讓他想到捷運盃街舞大賽的高額獎金：「想必大家為了這個比賽也是沒日沒夜的練習，讓我非常有共鳴！」而相較於師兄，首次來到內門宋江陣的梁舒涵則顯得較為興奮，她笑說：「有一點點像來到武俠小說的比武招親大賽擂台。」