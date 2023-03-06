歐洲國際政經研究中心(ECIPE)接受電腦和通訊業協會(CCIA)委託而進行的一項研究，突顯出美國科技巨頭對於該計畫草案日益增加的私下擔憂，雖然到目前為止，這些科技巨頭並未對此方案公開表達關切。

爭議的焦點是歐洲網路安全機構ENISA的認證方案(EUCS)當中的一項條款，要求雲端服務公司將必須是註冊的總部和全球總部位在歐盟，並且要在歐盟27個國家之內營運、儲存和處理客戶數據。

ECIPE的主任Matthias Bauer說：「我認為此政治意圖是排擠外國供應商，當然依賴於雲端服務的歐洲企業也會受到影響。」

一名發言人表示，ENISA正在等待歐盟成員國的意見，並將在考慮到這一點的基礎上，完成最終計畫，並將最終計畫提交給歐盟執委會。

歐盟執委會一名發言人表示：「該計畫應會完全符合歐盟法律，以及歐盟的國際承諾，包括在貿易方面」。

ECIPE表示，可能的禁令或許會開出危險的先例，並引發歐盟的貿易夥伴國家採取報復性措施。