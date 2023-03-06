三星(Samsung)2022年第四季Enterprise SSD營收下滑至17.8億美元，但由於積極議價爭取出貨量放大，市占率因此提升至46.9%，2023年三星龍頭地位仍將不易被挑戰，主要是三星Enterprise SSD產品完整度和技術都處於領先地位。此外，隨著下半年部份新平台搭載PCIe 5.0，Samsung PCIe 5.0產品早在驗證之列，尤其AI服務興起，高速運算需求推升HBM訂單漸增，三星在DRAM、HBM及SSD產品布局到位，競爭力將更勝其他業者。

SK集團(SK Group；SK hynix & Solidigm)主要受大陸市場全年疲軟表現及新產品導入時程較預期延長，去年第四季營收7.2億美元，市占率下滑至19.0%。原先預定SK海力士完成和Solidigm第一階段合併後，雙方計畫以Solidigm為主要開發SSD的主體，共同於2023年推出以SK hynix 176層TLC的Enterprise SSD，但據TrendForce了解目前合作計畫有變，此將不利於雙方新產品的量產時程，恐衝擊後續出貨成長表現。預估2023年SK集團市占率的提升除了仰賴大陸市場的回溫，QLC Enterprise SSD是否能獲得更多人採用才能提升長期的出貨動能。

威騰電子(WDC)因PCIe SSD出貨打入北美伺服器ODM客戶，營收自2022年第二季起明顯成長，但去年第四季同樣受北美採購容量下滑，營收下滑至4.9億美元。威騰受限於研發資源有限，導致Enterprise PCIe 4.0推出時間較為其他供應商落後，故未來市占率提升仍存隱憂，加上2023下半年PCIe 5.0平台將開始搭配新平台出貨，但威騰產品準備度較其他供應商略為不足，今年維持營收及市占表現恐面臨挑戰。

鎧俠(Kioxia)2022年第四季營收受惠於身為主要的SAS主要供應商的優勢，該介面產品單價優於PCIe介面，即便Enterprise SSD訂單需求不如預期，但營收僅下滑12.2%，達4.9億美元。除了持續擴大PCIe 4.0產品在大陸市場及伺服器OEM的驗證，預估2023年PCIe 4.0出貨也將逐步放量，加上PCIe 5.0產品也已量產，在產品逐步到位而積極尋求與Server ODM合作。鎧俠期望透過擴大Enterprise SSD類別營收進而取得較佳的獲利率，如此才有可能投入未來NAND Flash製程的研發，計畫在2024年迎頭趕上其他供應商的23X層的NAND Flash生產製程。

美光(Micron)Enterprise SSD產品營收仍以SATA為主，受限於企業2022下半年資本支出下修，第四季營收跌至3.1億美元。而該公司176層PCIe 4.0產品出貨增速略低於預期，隨著客戶驗證數量的增加及客戶庫存逐步去化，2023下半年可望迎來一波176層產品放量。目前美光正積極開發HBM等新一代傳輸介面產品，欲跟上AI及ML等高速運算服務的需求興起，擴大與Server ODM的合作，同時帶動美光Enterprise SSD的搭載率。