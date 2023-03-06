「CG ARK夢想方舟」是110年由數位發展部攜手西基動畫與夢想動畫公司以5G AIoT產業鏈之數位內容技術人才養成為導向，迄今共開設35梯次培訓課程，培育534位優秀人才。（柯宗緯翻攝）

國內唯一具備製作國際大型3D電腦動畫能力的「西基動畫」，進駐高雄亞灣5G AIoT創新園區，連續3年與夢想動畫合作透過「CG ARK夢想方舟」基地進行人才培育。近日西基動畫以最新冒險動畫影集《Abominable and the Invisible City-Everest Returns》製作傳捷報，榮獲被譽為動畫界奧斯卡獎的「安妮獎」第50屆最佳兒童動畫電影／媒體製作獎項肯定。

西基動畫董事長施文祥指出，此次獲獎作品是由西基提供資產、動畫、燈光、特效、算圖與合成製作等全面性服務，而動畫產業結合科技、美學、文化，不但因應未來世代的需求，更是台灣需要且寄予厚望的產業，盼人才耕耘可持續且長期推動。

數位發展部數位產業署長呂正華表示，「CG ARK夢想方舟」人才培訓基地，以人才作為招商誘因，2年內已有6家企業擴大或進駐，投資總額超過7000萬元，並帶動在地科技人才育成，促進高雄數位內容聚落成形，有助產業生態與資源更趨均衡發展。

經發局長廖泰翔指出，高市府攜手中央推動亞灣5G AIoT創新園區，並加碼006688補助專案，整體計畫截至去年底，已吸引仁寶、微軟、高通等超過130家國內外大廠及新創投資154億元，創造超過327億元產值。

廖泰翔表示，目前市府聯手中央推動亞灣2.0，計畫提供至少27.8公頃大型水岸基地，打造企業集團旗艦中心聚落，匯集區域營運總部、研發或技術訓練等產業中心與關鍵人才，歡迎企業把握機會投資進駐。