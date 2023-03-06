兩岸逐漸從疫情中解封，民間交流有望增加。國立政治大學東亞研究所特聘教授寇健文表示，大陸對台交流已有動作，除了國台辦主任宋濤接見台灣基層團體，也開始邀請台灣學者赴陸，但寇健文呼籲，大陸應對相關交流有所保障與安全，使學者不被騷擾與干擾。

政大國關中心6日舉辦「解析2023年中共全國兩會」座談會，身兼國關中心主任的寇健文於會上向對岸喊話，恢復兩岸交流、尤其是學者交流，應有保障與安全。

寇健文舉例，過去有學者拿到邀請函赴陸後卻遭騷擾，「這已經對學者之間的交流產生很大的疑慮」，大陸官方應思考，無論是說法或行動上，都要確保學者交流不受干擾，「如果有這種氛圍在，大陸怎麼進行大交流？」，這是大陸官方要去解決的事情。

其次，寇健文也疑問，大陸要的交流是單向還是雙向？單向交流是台灣過去，雙向是大陸也過來，但這處於不清楚狀況，感覺現在都是單向交流、要台灣學者赴陸。

寇健文說，交流是否具有討論空間也是問題，目前大陸官方越來越嚴格，大陸學者對於與台灣學者互動仍有疑慮、怕碰到麻煩，若要讓兩岸交流正常進行，這種困擾與疑慮不能存在。他指出，大陸官方應該思考，如何讓大陸學者進行交流時，是較輕鬆與開放、沒有政治上的顧慮。

談及李克強政府工作報告涉台部分，寇健文說，內容強調和平發展、中華文化元素，但同時也要看未提及的內容。他分析，大陸將今年定位為交流年，希望要和平發展，但並不代表放棄硬的一手，而今年台灣有總統大選，因此大陸仍會交叉運用軟硬兩手，但這也會造成彼此干擾，如訴求中華文化等會受到軍機繞台所干擾，「這對中共對台政策是大挑戰」。