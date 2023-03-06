46歲「金曲歌后」李愛綺（李嘉）與美籍老公Duke結婚15年，曾共同經營健身房副業，卻因疫情停業，爆老公曾以「不想拖累」提離婚，而她也坦承和老公關係緊繃，直喊「他要毀了我。」

李愛綺2008年與Duke結婚，老公結婚後為了理想，辭去高階主管職位，轉為經營健身房，但因疫情的關係，已於去年宣布停業，虧損了2千多萬，甚至透過賣房來解決資金缺口。據《三立新聞網》報導，她坦言當時婚姻關係很緊繃，一度要鬧離婚，「因為他不想拖累我，就說要離婚就現在離，我說如果你要毀了我，我就毀了！」

李愛綺表示自己不是會輕易說出「離婚」的人，一旦說了就是會離，當時聽到老公脫口說出離婚，讓她很氣，但知道自己不能倒，因為夫妻一定要有一人冷靜堅強才能度過難關，「以前的我會跑去廁所大哭生悶氣，後來我會覺得夫妻要溝通，我就把不滿跟他說，我說我沒有要離婚，應該先把眼前事情解決。」

所幸夫妻倆終於度過難關，現在的感情也變得更加親密，加上疫情解封，李愛綺透露等經濟狀況好轉，明年打算跟老公帶著兒女一起出國放鬆，「因為老公喜歡海島，但疫情這三年都只能去墾丁，所以我們打算去夏威夷走走。」