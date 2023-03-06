花蓮縣境狹長，醫療資源分配不均，偏遠地區原住民就醫不便，衛生局今年向中央爭取到134萬元經費挹注，將提供原民鄉親為交通補助費用，消弭健康不平等的窘境。

花蓮原住民人口數逾9.3萬人，為全台之最，不過縣境縣長達137.5公里，交通與醫療資源多集中在北區，中南區有就醫需求的原民鄉親往往得付出較多的成本，經衛生局去年向衛福部爭取原住民就醫交通補助費100萬元，共服務1165人次，其中以孕產婦產檢、生產就醫補助人數最多，共613人次，佔總人次52％，且較前年服務人次增加156人。

花蓮縣境狹長，醫療資源分配不均，偏遠地區原住民就醫不便，衛生局今年向中央爭取到134萬元經費挹注，將提供原民鄉親為交通補助費用，消弭健康不平等窘境。（花蓮縣衛生局提供／羅亦晽花蓮傳真）

衛生局今年再獲中央經費挹注134萬元，將持續補助原民鄉親就醫交通費用，減輕因轉診或重大、緊急傷病就醫、入住長照機構、孕產婦產檢或生產就醫等交通負擔，同時也會持續向原民孕產婦宣導就醫交通補助，盼能提高定時產檢意願，降低新生兒風險，讓距離不再成偏鄉原民就醫得面對的挑戰。

衛生局長朱家祥說明，原住民就醫交通補助對象包含，孕產婦產檢生產、居住縣內因轉診就醫、重大傷病就醫、緊急傷病就醫、入住住宿式長照機構，或參加預防保健檢查結果異常需轉診檢查等條件者。

補助條件需符合住家離就診醫院或入住機構達20公里以上，孕婦產檢或生產就醫且住家離產檢醫療院所5至20公里以上，可由本人或家屬帶戶口名簿或戶籍謄本、就醫等相關文件，到當地衛生所申請就醫交通補助費，金額以距離醫院公里數區分，每次為600元至1000元，申請次數每人每年不能超過10次、每季不超過3次。

入住住宿式長照機構者每人每年2次為限，居住地離最近機構路程達20公里以上未滿40公里者，補助就醫交通費每人每次800元，40公里以上，每人每次則為1600元，如欲申請的原民鄉親，可於就醫的3個月內到居住地衛生所辦理，申請期限直至經費用罄止。