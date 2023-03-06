受美國公債殖利率回落激勵，上周五美股道瓊指數收漲1.17%，標普500指數漲1.61%，那斯達克指數漲近2%。就周線來看，道瓊指數周漲1.75%，結束連續4周的跌勢。標普周漲1.90%。那斯達克指數周漲2.58%。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）意外釋出鴿派訊息，帶動美國債息從高點回落，在聯準會本月可能將升息幅度再度擴大到50個基點的陰霾籠罩下，亦給美股帶來巨大的提振。波斯提克表態支持3月升息25個基點（1碼）即已足夠，並預期聯準會可能在今年夏天暫停升息步伐。

雖然科技股大漲，但事實上該族群並非到處充滿著「瑰麗」的美好景象。為了削減成本，亞馬遜宣布停止維吉尼亞州阿靈頓市（Arlington）第二總部（HQ2）的興建計畫，並將關閉八家Go便利商店。此前該公司宣布將裁員18,000多人。

儘管投資人的疑慮越來越深，但臉書母公司Meta仍在向其不斷虧損的Reality Labs投入更多資金。可能是為了提高銷量，該公司調降了其虛擬實境（VR）頭戴裝置的價格，高階版Meta Quest Pro價格最高一口氣砍了500美元。

備受吹捧的人工智慧（AI）聊天機器人概念股也並非一切順遂。谷歌對話式AI聊天機器人「Bard」部門主管Jack Krawczyk在內部論壇「Dory」向員工表示，Bard「不是搜尋引擎」，這項產品的神奇之處反而更像是能激發想像力和好奇心的「創意夥伴」，雖然我們無法阻止用戶以搜尋引擎的方式來使用它。

員工向CNBC表示，他們對於谷歌突然從其「搜尋優先」策略轉向將Bard定位為「探索好奇心」的夥伴感到困惑。

這或許凸顯出將不可預測的AI聊天機器人與網路搜尋這類基於事實的功能進行整合所面臨的挑戰。在OpenAI聊天機器人ChatGPT爆紅之後，微軟推出了引進新一代ChatGPT技術的新版Bing搜尋引擎，但開放測試的結果卻頗令人尷尬，有時候在答覆時會語帶威脅或不滿，而有時候會向用戶示愛，如此「人性化」的表現令所有人大感意外；如果從另一個角度來看，或許也是令人「驚喜」之處。

儘管今年以來那斯達克指數表現亮眼，但科技業許下的承諾能否美夢成真，並真的轉化成為那斯達克指數的進一步走高，仍有待觀察。要注意的是企業不要躊躇太久，在當今利率高漲的環境下，投資人可能不會像幾年前那樣有耐心。