桃園國際機場近期屢收到恐嚇信件，昨天（5）日有名邵姓男子在臉書發文，揚言將在今天（6日）下午要帶著匕首到桃園機場、松山機場隨機殺人，桃園捷警隊接獲報案後，今天加強巡邏嚴陣以待。

臉書名稱為「邵維省」的網友昨天深夜發文並附上1張匕首的照片，揚言今天下去要去桃園機場及松山機場隨機殺人，更指名要去桃園市警察局殺警察並用臉書直播放送，警方不敢大意馬上擴大防護勤務，維護機場安全；該名「邵維省」的發文已被下架，其臉書帳號目前已經搜尋不到，疑似被檢舉後關閉。

桃園捷警隊接獲報案後，今天加強巡邏嚴陣以待。（桃園市捷警隊提供／陳夢茹桃園傳真）

捷警隊表示，局長吳坤旭接獲相關訊息後，立即指示保安警察大隊霹靂小組、刑大科偵隊及鑑識中心等警力再次支援捷運警察隊，維護桃園機場捷運全線運載安全，由捷運警察隊員警搭配專業警力，以綿密巡邏方式巡視站體月台層、穿堂層、售票處。

刑大科偵隊及鑑識中心人員運用無線電波偵測器及金屬探測器就機捷各站體內垃圾桶、廁所和其他易藏匿爆裂物之可疑處所，於每日不同時段進行安全檢測，積極針對行跡可疑人士進行盤查，嚴密防範危安事件發生，確保民眾搭乘安全。

捷警隊說，桃園警方除加強編排巡邏及守望勤務外也呼籲民眾，搭乘捷運時應提高警覺注意身旁人事物，如在列車上發現任何異常狀況，請保持冷靜勿驚慌，立即按壓對講機通知司機員、行控中心，或於車站內通知警察或站務人員，以利警方了解情況並迅速派員到場處理，以維護大眾生命財產安全。