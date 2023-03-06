台灣跆拳道女將羅嘉翎在美國公開賽女子57公斤級賽事，因賽前超重0.1公斤而無緣上陣。教練劉聰達事後在臉書道歉，但是寫道「嘉翎心存僥倖，沒有多降一點，以為和國內一樣可以裸磅」，被外界認為有卸責之嫌，遭到網友大力炮轟，6日劉的臉書已不見此則貼文，可能是轉為非公開狀態。

劉聰達強調，他沒有盡到監督好選手的責任，身為教練的自己一定有責任，選手有問題，教練就要負責，回去後也將會提出檢討報告。他也兩度表達「真的很對不起大家。」

羅嘉翎第一時間已在臉書發文道歉：「真的很對不起，沒有藉口就是努力不夠害大家陪我承擔，我一輩子都會記得這0.1公斤的教訓。這個月還有三場比賽，我會更努力。」

一般運動員激烈減重需要有人密切監督，以免造成健康影響。另一位台灣跆拳國手「女戰神」蘇柏亞身高170公分，她是踢53公斤級，東京奧運時因為沒有53公斤級而減重到49公斤。

羅嘉翎身高183公分，要減到57公斤本來就比較吃力。羅嘉翎去年波蘭跆拳賽摘金之後，劉聰達表示比賽密集會讓選手維持體重更辛苦，他對此也很心疼，羅嘉翎平日鍛鍊時的體重約在62公斤，賽前才會調整至57公斤以下。