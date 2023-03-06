國立台灣科技大學與華夏科技大學今（6）日證實在平等互惠原則下，將進行整併，目前正在密集洽商進一步的具體架構，計畫書將於4月底或5月中送交教育部，過程如一切順利，預期8月起的112學年可以新架構運作。

華夏科大指出，兩校於去年7月已先簽訂合作備忘錄，就學術研究、參訪交流與共同規畫課程等面向，展開實質互動，同年11月華夏校內舉辦全民調，獲95％支持兩校合併，12月底華夏董事會一致同意台科大為華夏科大最適當合併對象，今年1月台科大籌組「整併推動委員會」，規畫二校整併事宜。

華夏科大主祕鍾國強表示，華夏科大要求保障學生的受教權，可原地原校畢業，以及尊重教職員意願，原則全數聘用，保障其工作權，台科大亦釋出善意，目前正密集洽商細節，朝樂觀方向進行。

鍾國強說，校方原本規畫合併案底定後，再向全校教職員生辦理說明會，現在消息雖然提前曝光，校方也願坦然說明進度，化解外界疑慮。