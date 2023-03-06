馬祖西莒島昨（5）日爆出駐島官兵因沒肉吃，在沙灘上寫字求救，引發各界熱議。對此，新黨台北市議員侯漢廷直言，這事非常的誇張，加上國軍被日媒抹黑，以及缺蛋等民生議題連環爆，侯漢廷即興做了首打油詩狠酸總統蔡英文「還在睡」。

侯漢廷今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，這起缺糧事件最離譜的一點，就是駐軍官兵竟到海灘上寫字求救，他質疑，照理說國軍官兵在面對類似事件時，應會在網路平台發文爆料、抱怨，沒想到卻是用在沙灘上寫字的方式求救，也直言，這會讓人覺得，這是「倒退回了戰爭時期嗎？」

侯漢廷接著做了首即興打油詩嘲諷蔡政府：前方在缺肉，後方在缺蛋；長官忙選舉，她吃法國菜。不定時跳電，定期會缺水；國軍被汙衊，她卻還在睡。引來全場所有人的掌聲，同台來賓、前立委郭正亮問到，這首詩準備了多久？節目主持人張介凡則代侯漢廷回答，表示這是侯剛寫好的。

最後，侯漢廷嘲諷，他滿佩服民進黨把富庶豐饒的台灣，統治成疫情時缺醫療物資、平時缺民生資源的「多缺之島」的「本事」，並酸問，蔡政府難道是要讓台灣人民提前習慣，戰爭前夕的滋味？