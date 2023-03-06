台中市府準備棒球九宮格樣式的神秘巨大彩蛋禮盒，將給李維拉驚喜。(台中市府提供)

「2023世界棒球經典賽」A組預賽3月8日將在台中洲際棒球場開打，邀請美國職棒名人堂球星、洋基隊退役傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）將擔任賽會代言人，並於開幕戰開球，為歡迎李維拉到台中，市長盧秀燕將送上珍珠奶茶、太陽餅等在地美食迎賓。

盧秀燕表示，台中市是珍珠奶茶發源地，且珍奶在全世界都廣受歡迎，她將以春水堂創始店珍珠奶茶在經典賽期間招待外賓，藉以行銷「台中好甜」的品牌形象及城市特性；此外，太陽餅也是台中特有伴手禮，這次準備了太陽餅與鴻鼎菓子鳳凰酥、青鳥旅行蛋捲、小林煎餅創意煎餅等台中十大伴手禮聯合禮盒贈送外賓，凸顯台中糕餅之都的特色。

盧秀燕強調，經典賽中華隊牛棚教練王建民過去曾效力美職洋基隊，當時李維拉擔任救援投手，以精準犀利的卡特球為球隊守下一場又一場勝利，成為最知名的棒球守護神；自己身為這次A組預賽主辦城市市長及球迷，很高興代表市府及全體市民歡迎李維拉等貴賓來訪，盼讓李維拉一家感受到台中濃厚的人情味。

而為迎接經典賽重返台灣，清新溫泉飯店強調將與中華隊站在一起，將於3月8日至21日在館內舉辦經典賽世神預測活動，主廚團隊並將烹煮捷克的烤豬肉佐酸白菜、英國的牧羊人派及哥倫比亞燉菜等參賽國家的特色料理，邀大家一起支持世界棒球經典賽。