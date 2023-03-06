4歲陳姓女童成長過程都很健康，最近家長發現孩子膚色有點泛黃，尤其是臉跟掌心，先帶去鄰近診所就醫檢查，發現雖然膽紅素沒有上升，但鹼性磷酸酶指數上升，擔心是否肝臟出問題。童綜合醫院小兒腸胃科醫師胡書瑋診療發現，應是色素累積在皮膚罹患胡蘿蔔素血症，只要停止補充葉黃素，過陣子就會自行恢復。

四歲女童雙手微黃，引起家長的高度恐慌。（童綜合醫院提供）

胡書瑋指出，診療發現女童精神活力都很好，但膚色的確有呈現微黃，以腹部超音波檢查也沒發現明顯異常地方，再進行問診及身體理學檢查，發現女童眼睛鞏膜並沒有變黃。再仔細追問平時有沒有常吃胡蘿蔔類黃橘色食物，或是吃綜合維生素，爸爸才想起女童每天都有補充額外葉黃素。

胡書瑋研判應該是色素累積在皮膚，是罹患胡蘿蔔素血症，肝臟沒有太大問題，只要停止補充葉黃素過陣子就會自行恢復。因這幾年3C產品盛行，3C螢幕產生藍光會傷害黃斑部，市面上有很多相關保健食品，尤其葉黃素及玉米黃素屬於類胡蘿蔔素，對眼睛視網膜黃斑部有好處，家長為孩子眼睛健康而購買。

胡書瑋說，葉黃素及玉米黃素是種脂溶性營養素，在人體內比較容易累積，平常攝取的許多食物中也含有豐富葉黃素，當食物加上額外補充保健食品後，會使得每日總攝取進去的葉黃素過量，便會易在皮膚累積，產生胡蘿蔔素血症。胡蘿蔔素血症只會在皮膚累積，不會在眼睛鞏膜累積，所以鞏膜不會變黃。

胡書瑋呼籲，葉黃素在歐洲食物安全局每日可接受總攝取量約為每公斤體重1毫克。衛福部食藥署則建議，每日補充葉黃素6-10毫克即可。文獻上目前關於葉黃素過量並沒有發現明顯的危害，不過膚色泛黃還是比較常見的困擾，所以建議適度攝取即可。