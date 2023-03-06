馬祖莒光鄉的國軍在沙灘寫下「不要罐頭」、「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」、「馬祖伙房主菜是白飯」，陸軍馬祖防衛指揮部今（6）日發出聲明，已運送5.2噸各類冷凍肉品至馬祖地區，可供應全防區官兵10日伙食所需。對此，前立委郭正亮表示，實在非常離譜，並質疑連江縣政府怎麼沒有介入幫忙。

這次馬祖駐軍驚爆缺糧危機，郭正亮認為，蔡英文應該開始緊張了，因為美國會對蔡政府感到不滿了，且質疑國軍的能力。郭提到，民生變差、缺蛋已經有1、2年了，但自己從來沒聽過軍隊會缺糧，且沒有一個國家會讓軍隊缺糧，連非洲第三世界國都不會發生這種事。

郭正亮還質疑，C130運輸機沒有人抱怨會出動嗎？現在是媒體有報，不然原本一定是覺得划不來，才沒有進行空運。他不解，馬祖也有很多民意代表，現在國軍求救喊救命，要被其他民眾拍到才有用，民代在幹什麼？連江政府在幹什麼？這真的有點難以理解，好像都沒有人在管馬祖。

郭正亮提到，他知道軍營內會有罐頭，但國軍弟兄還是希望能吃到生鮮的肉品，而且馬祖又不是距離金門很遠，國軍真的缺糧也可以先跟金門求援。郭表示，他昨（5日）晚看到這個新聞，甚至懷疑這件事是發生在台灣嗎，馬祖還有連江縣政府，怎麼也沒有介入幫忙，又或者軍方壓訊息沒跟連江縣政府講，那問題就更嚴重了。