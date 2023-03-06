愛心竹杖上貼有步道維護網QR Code，民眾如發現步道設施有任何問題，都可以透過該維護網反應。（嘉義林管處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

山海圳國家綠道內的烏山嶺水利古道亦有提供愛心竹杖。（嘉義林管處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

選擇以登山、健行方式親近山林的民眾愈來愈多，林務局嘉義林區管理處貼心在奮起湖大凍山步道等17條步道口，放置由國家森林志工精心製作的愛心竹杖供民眾使用，竹杖上還附有QR-Code，遊客一掃就能即時反映步道設施狀況，嘉義林管處特別提醒，竹杖使用後需放回原處，愛心才得以循環。

嘉義林管處指出，目前奮起湖大凍山步道、奮瑞古道、瑞太古道、關仔嶺大凍山步道、鈺鼎步道、龍麟山步道、六甲鎮南宮步道、塔山步道、對高岳森林浴步道、茶之道步道、福山古道、嘉南雲峰步道、四大天王山步道、獨立山步道、里美避難步道、崁頂步道、雞巃山步道等17條步道已放置竹杖供山友使用，期望因此讓遊客登山更便利。

嘉義林管處說，竹杖上有QR-Code貼紙，遊客可掃描連結加入步道維護網Line，如發現步道設施有任何問題可於該維護網反應，以利機關即時獲知解決問題。山友使用愛心竹杖後，請記得放回原處供其他有需要的山友使用，也請大家一起守護美麗而珍貴的山林環境。

嘉義林管處轄管步道跨雲林、嘉義、台南、高雄等縣市，海拔高度分布於100多公尺到2600多公尺，海拔高低懸殊孕育出多采多姿的動植物生態，可飽覽自然地貌的鬼斧神工、觀賞氣勢萬千的雲海晚霞，或漫步鬱鬱蔥蔥的森林，吸收森林的芬多精，在人文方面，有日據時期的舊林業鐵道見證昔日林業文化，也有鄒族原住民傳統古道，在奮起湖地區更有美麗的茶園景緻，來一趟步道之旅，身心必能獲得滿滿收穫。