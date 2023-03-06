上周五因主要客戶遭美國列為實體清單跌停的創意(3443)未再重挫，中小型股：大眾控(3701)、凱美(2375)、連宇(2482)、港建*(3093)、邑錡(7402)、高僑(6234)、長科*(6548)、華孚(6235)、松崗(6240)、艾笛森(3591)、欣普羅(6560)、惠特(6706)、耀登(3138)、台半(5425)及寶緯(4558)等漲停作收。

台股指數在中小型股雞犬升天下，指數開高走高，一度站上15800點，不過，台股經過兩個月的驚驚漲，指數大漲約2000點，多數電子股及中小型股股價已反應下半年復甦、甚至明年及後年業績成長的夢，居高思危的賣壓趁機出場，致使台股指數衝高後壓回，終場加權股價指數約15763.51點，上漲155.09點，成交量約為2422.37億元；OTC指數為210.79點，上漲2.77點，成交量為826.92億元。

今天盤中上市各類股以光電類股表現最佳，上漲4.53%，其次是機電類股及汽車類股，分別上漲2.17%及1.4%，表現較差者為觀光類股、造紙類股及生醫類股，其中觀光類股下跌0.8%，造紙類股上漲0.03%，生醫類股上漲0.1%；上櫃部分，表現最佳為光電類股、上漲5.57%，表現最差為生醫類股、下跌0.07%。

就技術面來看，今天台股在上周五美股大漲帶動下，指數開高走高，盤中大漲逾180點，一度碰到15800點，終場上漲155.09點，以15763.51點作收，未能站上15800點；受到美股連兩天大漲帶動，台股今天突破盤整區創高，由於美股回穩上漲，且台股指數持續站穩短中期均線上，多方氣勢仍在，配合周指標續強，指數仍有挑戰新高實力，櫃買指數續沿短期均線向上衝高，仍為多方攻擊重心。

元富投顧總經理鄭文賢表示，台股目前呈現「上有鍋蓋，下有鐵板」狀態，指數區間約在15200-15800位置，高檔區15800點以上遇到頸線反壓，15200點附近是短線跳空位置，兩者均具備實質壓力和支撐角色，未來最重要指標股應該是台積電和創意，前者代表多方指標，後者代表IC設計指標，目前多方占上風。全球通膨狀況未改善，國際股市震盪，NASDAQ和費城半導體指數區間格局，未來走勢成多空指標，目前中線仍偏多。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，美國ISM指數顯示經濟猶具韌性但通膨成本壓力仍存，不過聯準會官員表示可能於夏季暫停升息，公債殖利率稍降、美元指數回落，美股周線終止連4黑。隨市場風險情緒回溫，加以目前台股技術線型偏多，吸引資金回流，帶動大盤周一震盪走高，展望後市，資金仍持續在各族群中輪流點火，包含IP、觀光、半導體、食品等。後續隨供應鏈庫存調節近尾聲、下半年景氣回升的推動、且美國貨幣政策漸趨鴿派下，樂觀看待台股中長期走勢。

鄭文賢表示，現階段布局，優先選擇法人鎖碼股或旺季產業股，操作觀念「型態突破買進或低檔築底買進」方式，電子股包括創意、巨有(8227)、京元電(2449)和台積電(2330)最具指標。另外非電子部分，散裝航運和軍工股可觀察，包括裕民(2606)、新興(2605)和雷虎是觀察重點，操作不躁進，逢低布局原則。台股中期幾個重要變數，其一、美元指數和新台幣強弱？將影響資金移動方向，短線美元轉強。其二、美國聯準會FED何時停止升息和降息？目前推估2023年底前都不會降息，密切觀察。其三、台股和美股進入密集財報階段，觀察重量級公司走勢，包括微軟和特斯拉。