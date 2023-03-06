三發教育基金會推動閱讀教育，打造兩部行動書車在高雄、台南地區服務，5年來服務累計450場次、共3萬餘人次。為擴大書車影響力，基金會與藝文、教育單位合作打造親子共讀空間，打造「散發愛讀書角落」，3月11日將於高雄科工館舉辦「聽‧這裡有故事」讀書角落公益活動。

三發教育基金會董事長楊顯玲指出，新世代最大競爭力在閱讀力，而親子共讀能大幅提升孩子對閱讀的啟蒙興趣，透過兩方合作，更能落實「閱讀教育」推廣理念，以讀書角落的能量，鼓勵親子共讀與孩子愛上閱讀，未來也會努力拓展據點，推動閱讀，歡迎民眾一起共襄盛舉本次活動。

「聽‧這裡有故事」公益活動，歡迎民眾免費報名參加。（柯宗緯翻攝）

「聽‧這裡有故事」讀書角落公益活動，3月11日下午3時在高雄科工館南館度量衡廣場登場，當天有精彩魔術秀、遊戲結合說故事、小丑折氣球以及可愛發發蛙見面會等豐富的活動。

三發表示，一方面支持在地獨立書店，採購不同主題的兒童繪本，使民眾可閱讀多元書籍，同時與合作單位共同辦理公益活動，提供民眾更多的優質服務，盼提升孩子在閱讀上的專注力、享受閱讀。