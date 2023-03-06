雲林縣二崙鄉鉛筆芯雕刻達人李健竹，以筆芯雕刻出一體成型的168個鎖鏈，獲金氏世界紀錄認證，吸引國內外微雕收藏家注目，近日有波蘭收藏家訂購波蘭樂斯拉夫大學廣場「劍客塑像」，他花了1星期時間完成，開價300美金，很擔心價格太高，沒想到對方覺得很合理，一口氣共訂了12件，讓李健竹很高興作品受到國外收藏家的肯定。

在石化工廠任職的李健竹，2010年為了幫孩子製作樂高玩具人物的手持小工具，開始嘗試用細木條雕刻小木刀、小鐵鎚，朋友覺得他很有微雕天分，寄了一些筆芯雕刻資料給他，從此開啟李健竹的筆芯雕刻創作生涯，2019年以筆芯雕出101個鎖鏈，2020年成功挑戰168個鎖鏈，獲得金氏世界紀錄認證，成為台灣之光。

李健竹說，以前筆芯雕刻都是自娛娛人「以雕會友」，但愈來愈多人向他購買作品，因此去年起決定接受訂購，日前1名波蘭微雕收藏家透過網路，向他訂購12件作品，其中1件為樂斯拉夫大學廣場的「劍客塑像」，該雕塑為樂斯拉夫城最著名雕塑之一，位於「劍客噴泉廣場」，是學生最喜愛的聚會場所。

為了交出最好作品，李健竹上網下載大量「劍客塑像」相關資料，他認為塑像不僅要雕得神似，還要雕出其內在精神與文化氣質，最後在長0.7公分、寬0.3公分的長方形速描筆芯上，雕出難度頗高的劍客，受限於筆芯形狀，劍客右手持劍姿態較筆直，無法依原樣刻出來，但五官神情他感覺「有到位」。

李健竹指出，接受筆芯雕訂作後，最困擾他的是如何訂價，很擔心訂價太高被質疑，所幸波蘭收藏家覺得他提出的價格很合理，讓他信心大增，未來還會持續創作，不一定要販售，「筆芯雕讓我認識不少同好，這一點無價」。