儘管新興市場強勢貨幣債券資產在去年第四季漲勢驚人，但法巴持續看到投資價值。法銀巴黎投顧6日舉辦「法國巴黎資產管理新興市場固定收益投資展望記者會」，法國巴黎資產管理全球新興市場固定收益主管Jean-Charles Sambor指出，新興市場強勢貨幣債券相較美國信用債仍非常誘人，而新興市場經濟成長優於成熟市場、大陸經濟重啟且祭出財政政策、去年資金並未流出大陸債市等因素下，後市看好。

法銀巴黎投顧總經理陳能耀6日親自出席「法國巴黎資產管理新興市場固定收益投資展望記者會」，並邀請法國巴黎資產管理全球新興市場固定收益主管Jean-Charles Sambor特別來台向投資人解說目前市場概況。

Jean-Charles Sambor指出，儘管新興市場強勢貨幣債券資產在去年第四季漲勢驚人，但法巴持續看到投資價值，JPM新興市場政府債券指數2月底殖利率接近8％。以指數而言，新興市場強勢貨幣債券相較美國信用債仍非常誘人。他分析，目前新興市場投資級債利差只有70至100點，而非投資級有400點的利差較有吸引力，只要利差大就有投資機會，過去2020年上半年和2008年全球金融危機後，都曾出現類似機會。

Jean-Charles Sambo認為，去年新興市場通膨似乎已觸頂，大陸經濟的重啟將有利全球成長動能，對新興經濟體的影響較為顯著。新興市場債券投資展望可望走出低谷，重啟新一階段的正向表現。

Jean-Charles Sambo指出，新興市場吸引的資金多以債券為主，尤其近年的大陸債券，但相較近年資金流入大陸債券的幅度，去年資金流出規模並不顯著。

另外，俄羅斯、烏克蘭和大陸不動產是去年違約率偏高的原因，但除此之外，新興市場公司違約率預期與已開發市場同業相當。

法巴新興市場固定收益團隊目前看好拉丁美洲投資級和亞洲非投資級公司債利差的投資機會，非洲邊境市場則存在利差縮小的各種機會。阿根廷與烏克蘭主權債亦很可能是今年新興市場債券主要的超額報酬來源。

就新興市場當地貨幣債券而言，Jean-Charles Sambor認為許多新興市場經濟體的通膨高點已過。通膨接近高點後，自然應開始思索寬鬆週期展開的影響，尤其是拉丁美洲，該區域央行始終最為積極，機會也最多。

Jean-Charles Sambor指出，新興固定收益資產在過去4個多月雖已有明顯之上漲走勢，但目前一般投資人對其關注程度仍偏低，投資人此時應該留意其長期投資機會。

法國巴黎資產管理指出，旗下共有三檔新興債基金，包括：法巴新興市場債券基金、法巴新興市場精選債券基金、及以法巴新興市場當地貨幣債券基金皆由Jean-Charles Sambor帶領團隊操作，而近期的局勢使其更能夠積極布局。法國巴黎資產管理同時也推出法巴新興債券系列基金後收B級別，提供投資人更多的選擇。