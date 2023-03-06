台大前校長管中閔卸任後，在臉書多次分享「拔管」歷程，管中閔今PO新貼文表示，當年教育部宣布否決台大校長聘任案後，引發師生強烈反彈，發起「黃絲帶運動」和「新五四運動」，當時前副總統呂秀蓮和行政院前院長張善政共同發表「不是挺管，是挺法治」聲明，他也呼籲總統蔡英文設法弭平這場政治風暴 ；他直言，全案會走到僵局，都是教育部後面的政治力量，這股力量的總舵手是誰，大家心知肚明。

管中閔今（6）日於個人臉書指出，2018年4月19日吳茂昆接任教育部長後，27日教育部宣布否決台大校長聘任案後，引發台大、清華及各大學校院協會抗議。隔日台大學生蕭智鈞發起「黃絲帶運動」，開始在校園內外掛「大學自主、還我校長」的黃色布條，接著有更多的人到台大校園，在傅鐘旁繫上黃絲帶。

管中閔表示，「黃絲帶運動」適逢五四運動99周年，校內師生在5月4日這天發起「新五四運動」，當天下午許多師生和校友聚集在傅鐘旁呼喊口號，向代理校長遞交請願信。管中閔說，當天他也在學校，為了不讓人藉口說他自導自演，所以沒去參加遊行和晚會，他透過妻子得知現場的狀況，知道有這麼多人願意站出來，公開表示支持大學自治，反對教育部粗暴的決定。晚會上，大家用燭光圍出一個心型，心型中間有NTU（台大英文縮寫）的字樣，現場氣氛熱烈感人，讓他非常感動。

管中閔說，台大在2018年5月12日召開一場關鍵的臨時校務會議，並且以 76：43 的比數通過決議，要求「教育部應依大學法等規定，處理本校之校長遴選結果，盡速發聘」。這個決議明確拒絕教育部的要求，也再次證明台大之所以偉大，就是在面對權力的壓迫時絕不低頭，他強調教育部的決定，台大的態度至關緊要，只要台大不重啟遴選，遴選事件就仍是僵局，無法結束。

管中閔表示，當時前副總統呂秀蓮和行政院前院長張善政共同發表「不是挺管，是挺法治」的聲明，呼應台大的決議，他也在隔日呼籲總統蔡英文設法弭平這場政治風暴，「要不要做，怎麼做，就在總統的一念之間」。但他說這次事件之所以會走入僵局，當然是教育部後面的政治力量，這股力量的總舵手是誰，大家心知肚明。