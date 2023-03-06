退役筆電也能活出新生命！新竹市議會近來汰舊1批達40台的退役筆電，但市議會並未浪費這批筆電，而是在整理之後，捐贈給青草湖國小，議長許修睿表示，它們雖然不是全新，但因為保持良好，希望為這批筆電尋找另一個溫暖的家，相信青草湖國小就是它們第二故鄉。

新竹市議會6日捐贈1批保持良好的退役筆電給青草湖國小，由議長許修睿（前排右三）代表致贈。（新竹市議會提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市議會今天捐贈一批保持良好的退役筆電給青草湖國小，由許修睿代表致贈，校長周雯娟代表受贈，作為老師教學用，由於電子化教學日漸頻繁，這批筆電可以協助老師在教學時事半功倍。

許修睿表示，工欲善其事，必先利其器，這批40台退役筆電，雖然不是全新，但因為保持良好，這次能為這批筆電尋找另1個溫暖的家，希望它們在青草湖國小，讓老師受用，學生受惠。

他也提到，早期青草湖國小第一批平板，就是他跟里長一起向園區爭取的，尤其青草湖國小又鄰近園區，有地緣關係。未來是網際網路、更是AI世代，所以現在學校的教學也要跟上這些思維，電子化教學是最基礎、但也最重要的，各類科技產物就是學校與世界連結的重要媒介，他並鼓勵青草湖國小師生，從小打好基礎，根基打穩，未來發展不可限量。

草湖國小校長周雯娟指出，議長許修睿對於學校所需資源從不吝嗇，致贈偏鄉小學物資也是多年來不曾間斷過，青草湖國小很榮幸有議長許修睿跟各界的關愛，青草湖國小本來就是學生平板教學重點學校，現在再加上筆電電子化教學的助力，相信青草湖國小師生的競爭力如虎添翼。

教育處長童鳳嬌則表示，青草湖國小是新竹市數位教育科技標竿學校、海洋教育與數位課程發展重點學校，有府會與各界支持，期許青草湖國小明年代表新竹市角逐全國教學卓越獎。