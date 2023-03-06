躋身電支三強！挾全聯的龐大用戶數升級支撐，全支付會員數也持續穩定成長，上線半年突破300萬大關，成為繼一卡通MONEY、街口支付後，用戶數第三大電支業者，為全支付日後各項產品發展奠定了一個良好的基礎。全支付表示，電子支付支各項業務穩定成長，消費者的支付習慣逐漸移轉，電子支付已成為替代現金的重要工具，電子支付會員人數也不斷攀升。

全支付攜手好好證券電支買基金試辦案，現階段已開放特定「受邀者」體驗，預計四月中將正式全面開放使用，投資人完成銀行帳戶連結後成為全支付電支二類會員，將可透過全支付從開通投資帳戶、基金扣款、買賣都在全支付APP上完成，讓複雜的投資行為簡單化，享受「一條龍」整合式的服務。連結銀行帳戶合作銀行也往前再邁進一步，將陸續上線台中銀行、臺灣企銀、上海商銀等三家，四月底前可連結銀行數將增加為18家，為後續的金融性商品拓展金流廣度，讓消費者在資金流動運用上更便利。

全支付繳費功能可代收項目包含水費、電費、瓦斯、電信、停車費、汽燃費、交通罰鍰、臺北市學雜費、臺北市立聯合醫療費、臺北市地方稅等10大項，其中透過全支付可將全聯福利點10點兌換成1點全支付點數，1點等於1元，可於繳費時100％折抵，消費者在家即可透過PX Pay 的「全支付錢包管理專區」或全支付 APP上點選繳費即可完成操作，不需要透過實體門市，方便又快速！

物價上漲卻不影響喝手搖飲品的頻次，手搖飲愛好者仍是每日必點不能少，全支付近期與手搖飲品名店「迷客夏」推出消費回饋活動，活動期間內(至3／23前)，不限消費金額，使用全支付付款，可享20％點數回饋，超有感的優惠活動，致力幫用戶省荷包力抗通膨。

玉山銀行、富邦銀行指定期間內推出銀行帳戶綁定活動，完成指定任務最高可得全點550點回饋；信用卡活動部分，首次綁定台新信用卡，首筆支付金額最高回饋20％全點、台新＠GoGo卡同步加碼，新戶首刷禮最高享10％回饋！另外綁定聯邦銀行信用卡，單筆滿500再贈50點（請參閱附件三）。還沒有加入全支付綁定消費的朋友們，趕緊完成活動任務，除了讓無現金生活更加便利，同時享有多重點數回饋。