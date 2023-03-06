泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）上周五為選舉拉票期間，右手突然明顯浮腫，隨後送往曼谷軍方蒙谷誥醫院。院長探隆洛少將透露，帕拉育右手腫脹是因免疫力下降、淋巴液堵塞導致發炎，為手部感染性炎症，並非假性痛風。

根據泰國當地媒體報導，帕拉育上周四前往烏隆他尼府（Udon Thani）和農磨蘭普（Changwat Nong Bua Lamphu）出差時，右手就已腫脹；上周六前往大城府（Ayutthaya）時，情況沒有好轉，疼痛加劇之下，只好返曼谷送醫。

媒體報導指稱，帕拉育經過磁波檢查，發現右手有一個淋巴腫塊，檢查報告指出他的右手發炎。由於醫生發現不明異常情況，讓其服用抗生素，並用軟夾板固定他的右手，安排住院一晚觀察。

泰國總理府發言人塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）上周六表示，帕拉育右手手指腫脹無法握手，可能是假性痛風。帕拉育透過他向支持者傳話「不用擔心，只是小病」。

院長探隆洛少將表示，醫療團隊建議帕拉育在此期間好好休息，暫停部分工作；同時澄清，帕拉育的病症為手部感染性炎症，非假性痛風。此外，帕拉育還請院長向擔心他的泰國民眾表示感謝。