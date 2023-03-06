觀察國內規模及成交量較大，且較具代表性的債券ETF，如：元大美債20年ETF(00679B)、元大投資級公司債ETF(00720B)、中信高評級公司債(00772B)等，股價於去年10月份出現波段底部後，市場交易熱度增溫，成交量倍數增加，且日均成交量皆超過3,000張。債券ETF在投資人積極買進與申購後，基金資產規模與受益人數皆大幅成長。顯示多數投資人認同目前債券殖利率在爬升至10多年來相對高檔的價位後，相關美國公債及投資級債券ETF的投資機會已經浮現。

元大證券順應債券布局的熱潮，發行連結債券ETF標的的權證。讓投資人能利用權證以小博大的特性，參與債券指數上漲的行情。目前債券ETF的價格多落在40元上下，等於投資一張債券ETF的價格約要4萬元。若採用認購權證的槓桿特性，即可利用1、2000元的小錢，輕鬆參與今年債券市場可能的波段上漲行情。

元大債券ETF權證包括元債20元大28購01(739093)、元債20元大28購02(739094)、元債2X元大28購01(035771)、元債2X元大28購02(035772)、元債2X元大2A購01(035773)、元債2X元大2B購01(035774)。