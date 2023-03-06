2月工作天數較1月增加，且大陸新冠肺炎疫情影響淡化，騰輝-KY 2023年2月合併營收為3.8億元，月增6%，年減24.63%；累計前2月合併營收7.45億元，年減32.14%。

騰輝-KY新近研發出耐更高溫、超高導熱的高階產品開始導入更高信賴度的新應用，如：功率半導體、汽車引擎電子渦輪增壓、大功率電機、儲能逆變器功率模組、低軌道衛星應用高頻金屬基板等，由於騰輝-KY散熱材料具市場領先地位，軍工材料也同時有顯著成長，隨著高性能產品應用將可帶入更多營收貢獻。

此外，騰輝-KY持續開發各種特殊材料，tec-speed高頻材料在航天雷達的應用、高速/低損耗材料及IC封裝測試等高階產品在終端應用等。

騰輝-KY表示，由於大陸疫情影響淡化，汽車市場逐漸回溫，需求逐步得到釋放，鋁基板訂單提升，且軍工及航天高信賴度基板，長期以來持續終端認證及積極佈局，業務再傳佳音，近期取得世界前五大軍工生產廠商之一訂單，產品具有特殊性，頗受市場青睞，已深獲全球各大軍工及航天客戶認可，現在迎來新市場訂單需求，有助推升獲利，今年整體營運動能可期。