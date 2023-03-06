全國警界全面啟動防詐宣導，連全國最知名的「明華園」戲劇團也來幫忙，拜託大家別再受騙了！（警方提供／陳育賢新竹傳真）

為提升民眾防詐意識，杜絕詐騙案件發生，全國警界全面啟動防詐宣導，連全國最知名的「明華園」戲劇團也來幫忙，希望藉由欣賞傳統戲劇演出的同時，也能聆聽防詐、識詐的宣講，拜託大家別再受騙了！

新竹市警察局第三分局上周末連續2天於「太初玄清宮」所舉辦的恭祝太上道祖萬壽慶典中，結合國內知名傳統戲劇團體「明華園戲劇團」共同舉辦防詐、識詐宣導活動，以利強化宣導作為。

活動現場同時播放「阿昭署長來了」防詐公益專訪影片、發送精美反詐騙宣導品、舉辦有獎徵答，新竹市警察局長張素菱、刑大大隊長賴耀宗及三分局長林炎巨，均親自出席並登台宣講，現場活動熱烈萬分迴響極大，讓參與盛會包含外縣市的信徒、戲迷及市民們，不但能欣賞傳統戲劇的演出，更能聆聽防詐、識詐的宣講，確實認識與了解各類的詐騙手法和態樣，進而增強反詐騙的觀念。

市警局指，局長張素菱相當重視及關心民眾遭詐欺案件的發生、員警的偵辦進度和預防犯罪宣導，由於近年來詐欺的手法層出不窮，計有假網拍、遊戲點數、假冒愛情交友、解除分期付款、假投資為最多。

其中又以假投資真詐騙及解除分期付款最為最常見，而且這類詐騙民眾損失金額最多，因此市警局列為首要反詐、識詐宣導中最為重要宣講內容，同時以「1聽、2掛、3查證」簡易口訣，提醒民眾勿落入詐騙集團的陷阱中。

林炎巨則表示，將持續派員深入民眾族群，利用轄內各宮廟廟會、祭祀等活動，展開一系列的預防犯罪宣導，另外利用網路媒體、社群平台、實體活動、電視牆推播等方式加強防詐、識詐等預防犯罪宣導，讓民眾提高警覺避免受害。