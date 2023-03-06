Netflix近期推出《以神之名：信仰的背叛》紀錄片，揭露韓國4名邪教教主的故事，其中又以「攝理教」的教主鄭明析最引人注目，他不僅長年以宗教之名性侵及綁架來自韓國、大陸、澳洲、香港等地的多名女信徒，就連台灣也出現受害者，而且這些「年輕新娘」還需滿足「6大條件」及完整的SOP流程才能被他召喚「侍寢」。另外，在公開的影片中還揭露了他當時荒淫無道的混亂性生活，甚至有多位被洗腦的女信徒願意脫衣「獻身」，令人看了瞠目結舌。

韓國攝理教又名耶穌晨星教會（Jesus Morning Star，JMS），同時也是鄭明析的英文翻譯名字縮寫。鄭明析聲稱自己為「彌賽亞」（Messiah，救世主），同時以文化開放的教義來吸引大批學生信奉，並多次表明自己是上帝的執行者，要求信徒稱呼自己為「上帝」和「主」。

鄭明析也會以神為名要求各地教會的「選妃部門」提供花名冊，選出16~28歲、外貌優質且符合「受洗至少3年」、「讀過3次聖經」、「傳教給3個人」、「得到教會高層認可」，並符合「高顏值皮膚白皙」、「身高170cm」等6大條件的年輕女孩名單提供給鄭明析，待他「欽點」成為神的新娘後，就會被帶到神聖的殿堂「明月洞」，以「檢查身體」為由性侵得逞，也會提供金錢、成為講道師等各種好處利誘女孩們獻身。

影片中有一幕更出現鄭明析在打排球及踢足球時，身旁站了上百位身材火辣的女信徒化身啦啦隊，供鄭明析使喚並替他擦汗。等他踢完足球後，一票女信徒就會再脫光衣服在浴室「服侍」鄭明析洗澡，接著他會跟在場的女信徒一一發生性關係，過程中他還會以各種神的名義誘導女孩接續上場，並擺出各種姿勢誘惑他，而且每次獻身的人數都高達50人，過程從不間斷，即使鄭明析已下體疼痛、全身發熱仍要繼續，為的是讓每位女信徒都屬於自己，私生活相當淫亂。其中一名香港受害女性葉萱（Maple）也公開鄭明析性侵時所說的話，荒淫的程度讓人不可置信。

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