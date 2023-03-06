士林地院審理「台版柬埔寨」，6日上午提解「S姊」傅榆藺、「茶董」陳樺韋、「迪麗熱巴」柯宗成以及「肥腸」吳秉恩等人，S姊庭訊時僅承認加重詐欺、洗錢罪，否認刑責較重的強盜等罪，一切都推給在逃的「藍道」，她只負責「驗車」，去年8月到11月領取快100萬，而藍道原本答應要給她500萬的安家費，至今都沒給，蒞庭檢察官則痛批「妳的悔意在哪裡！」

S姊當庭落淚「已經很久沒有見到家人，希望能解除羈押，返回家裡重新做人，出去工作可以還錢給被害人，好過待在看守所。」檢察官說，被害人有246人，總金額3億多元，要怎麼還？

S姊具狀向法官認錯，並稱會改過自新，但當庭只承認幫忙詐團「驗車」，拘禁虐待的事是「茶董」所為，她並不知情，她找來綽號「木法沙」蔡博臣，兩人互以乾姊、乾弟相稱，由木法沙第一道關卡驗車，她只在凌晨12點確認帳戶網路轉帳，其他的「控員」她也不認識，餵食FM2以為是維他命B群，看新聞才知道有餵毒，「可爾必思B」群組內的發言，都是藍道以她的帳號登入後發言，並非她本人指示虐待「車商」。

S姊更稱她在去年8月幫助藍道集團「驗車」，1個月薪水約30多萬，要看驗車的數量決定，8月至11月共領取將近100萬，出事後，藍道答應她要給500萬安家費，至今都沒有與她的家人聯繫。

茶董陳樺韋。（李文正攝）

而茶董開庭時稱，藍道幫高層幹部聘請律師，主要目的是為了要監控他們被捕後筆錄，現都已解除委任。而他則聽從藍道、「蝦董」涂世泓、S姊指示，譬如帶人去辦帳戶時該怎麼說，如果有不聽話的，S姐會交代要，誰對她不禮貌，要好好地修理，而茶董就會叫人毆打被害人。

茶董更稱，她只負責「會計」工作，至於據點內被害人的財物、錢包被拿走，現金都消失不見，茶董更大器地駁斥法官問題，「我每個月要發50萬薪資給控員，不會貪圖蠅頭小利，皮夾內的幾千塊錢真的沒有交給他」藍道一周給他3萬5000，7週下來共領取24萬5000元。

茶董否認有加重強盜，並稱原本計畫的「退場機制」，是等到所有被害人的帳戶都「爆掉」，會交代控員餵食FM2讓被害人昏睡，接著撤離，就算被害人報案，也只會抓到現場「控員」而幕後的像是他、S姊都不會出現，沒想到去年11月1日淡水據點被警方查獲，才將新進的被害人，轉到桃園據點，也因為警察衝進來，才會立即銷毀被害人的證件、提款卡，是不得已而為之，自己絕對不會「吃飽太閒」強盜被害人幾千元。

蒞庭檢察官針對茶董說藍道幫忙請律師，立即說要調查警詢時的律師，並循線追查藍道下落，法官告訴S姊、茶董如果「藍道」有騷擾你們家人，可以寫信給法官，S姊則希望能夠獲得釋放，並保證不會與藍道聯繫，法官諭知全案候核辦，將由合議庭評議是否延長羈押。